Magdeburg (vs) - Unfall in Magdeburg: Am Mittwoch, 3. Mai, ereignete sich gegen 10.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei Autos. Ein Unfallbeteiligter stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Was war passiert?

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein Autofahrer mit zwei weiteren Autos, die im Gegenverkehr fuhren. Er selbst wurde dadurch schwer verletzt und später stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Eine Frau war nach dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Die Polizei leitete am Unfallort erste Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Im gleichen Zug wurde dem Schwerverletzten Blut abgenommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein Atemalkoholwert lag bei 1,59 Promille. Weitere Ermittlungen dauern an.