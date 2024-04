In Magdeburg hat es bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad eine Schwerverletzte gegeben. Das ist passiert.

Schwerverletzte bei Unfall in Magdeburg: Motorradfahrerin (26) über Auto katapultiert

Einen Unfall mit einem Motorrad und einer Schwerverletzten gab es am Montagabend in Magdeburg.

Magdeburg/DUR. - Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Montagabend an der Kreuzung Olvenstedter Graseweg und Scharnhorstring gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach war eine 26 Jahre alte Motorradfahrerin aus Richtung des Städtischen Klinikums unterwegs, als sie, augenscheinlich rasant, mit dem abbiegenden Auto eines 21 Jahre alten Mannes kollidierte. Die junge Frau sei in die Beifahrerseite des Wagens gekracht und durch die Wucht des Aufpralls über das Auto katapultiert worden, heißt es.

Kurz darauf kam die 26-Jährige schwerverletzt auf der Straße zum Liegen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.