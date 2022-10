18-Jähriger überhört Sirene und Blaulicht: Crash mit Rettungswagen in Magdeburg

Magdeburg (vs) - Ein Rettungswagen ist am Dienstagmorgen auf dem Weg zu einem Einsatz in der Halberstädter Chaussee in Magdeburg verunglückt. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach soll ein 18-jähriger Autofahrer das Martinshorn eines herannahenden und ihn links überholenden Rettungswagens nicht gehört haben. Da er offenbar nach links in die Bebelstraße abbiebegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Verletzt wurde dabei anscheinend niemand, aber es entstand ein bislang unbezifferter Sachschaden.

Die Polizei ermittelt, bittet aber in solchen Fällen um besondere Rücksichtnahme: "Wenn Einsatzfahrzeuge zügig zu einem Ereignisort fahren müssen, dann zumeist und insbesondere tagsüber mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, um andere Verkehrsteilnehmer auf sich aufmerksam zu machen. Sie sind dann von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung befreit, da sie ansonsten nicht umgehend zum Ereignisort gelangen könnten", heißt es von Seiten der Polizei. Dem Einsatzfahrzeug sei in dem Fall die Durchfahrt zu gewähren, beispielsweise auf Autobahnen durch das Bilden der berühmten Rettungsgasse.

Außerhalb von Autobahnen sei an den Einzelfall angepasst etwa durch Verlangsamen, Rechtshalten oder Ausweichen entsprechend und sinnvoll zu reagieren. Auch wer an einer roten Ampel stehe, dürfe vorsichtig und ohne einen weiteren Unfall zu verursachen über die Haltelinie fahren, um einem von hinten herannahenden Einsatzfahrzeug die Durchfahrt zu gewähren.