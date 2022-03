Unfallflucht in Magdeburg: Ohne Führerschein und mit knapp 2,5 Promille unterwegs

Magdeburg (vs) - Am 5. März gegen 22.10 Uhr ereignete sich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Magdeburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, so die Polizei.

Ein 43-jähriger Magdeburger befuhr mit seinem Volvo die Friedrich-Ebert-Straße und kollidierte mit dem VW Polo einer 24-jährigen Magdeburgerin. Der 43-jährige entfernte sich mit seinem Auto vom Unfallort über die Georg-Heidler-Straße in Richtung der Jerichower Straße und verlor hier die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen den Bordstein und kam aufgrund der Beschädigungen zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 43-jährige seinen PKW unter dem Einfluss alkoholischer Getränke geführt hatte. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,41 Promille. Einen Führerschein besaß er ebenfalls nicht. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.