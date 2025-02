Äußerst ungewöhnlich eingeparkt: In der Otto-von-Guericke-Straße in Magdeburg ist am Mittwoch ein BMW auf einem VW gelandet.

Magdeburg - In diesem Fall rätselt im Moment auch die Polizei in Magdeburg noch: Am Mittwoch (5. Februar 2025) ist es gegen 12.30 Uhr in der Otto-von-Guericke-Straße zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Dabei ist ein BMW auf einem VW gelandet. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg auf Nachfrage erklärte, war der 82 Jahre alte Fahrer des BMW mehrere Meter rückwärts gefahren und hatte zunächst einen Parkscheinautomaten sowie ein Straßenschild umgefahren. Letztlich landete er auf der Motorhaube und der Frontscheibe eines in einer Parktasche abgestellten VW.

Ein Abschleppdienst musste anrücken und den BMW aus der misslichen Parksituation befreien. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, werde noch ermittelt, so der Polizeisprecher. Verletzt worden sei niemand. Zur Schadenssumme gab es auch zunächst keine Angaben.