Vandalismus: Unbekannte schlagen in Magdeburg Autoscheiben ein

Magdeburg (vs) - Zwölf parkende Autos wurden in der Magdeburger Leibnizstraße beschädigt. In der Nacht von Dienstag, 1. Februar, auf Mittwoch, 2. Februar, schlugen unbekannte Täter jeweils die rechten Scheiben der Fahrzeuge ein.

Laut Polizeibericht wurde aber aus keinem Fahrzeug etwas gestohlen. Derzeit gehen Ermittler deshalb von einer Vandalismus-Tat aus.

Der Schaden, der bei der Tat entstanden ist, sei noch nicht abschließend ermittelt.