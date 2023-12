Die Polizei in Magdeburg konnte zwei 18-Jährige schnappen. Diese sollen zuvor insgesamt 14 Autoseitenspiegel abgetreten haben.

Zwei 18-Jährige treten 14 Autoseitenspiegel in Magdeburg ab: Polizei schnappt die Täter

In Magdeburg haben zwei 18-Jährige insgesamt 14 Seitenspiegel von Autos abgetreten, so die Polizei.

Magdeburg/vs - Vandalismus in Magdeburg: Am Dienstag, 5. Dezember, beobachtete gegen 23 Uhr ein Zeuge, wie zwei Personen mehrere Autos im Lorenzweg sowie der Münchenhofstraße in Magdeburg beschädigten, und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung vor Ort ein und schnappte zwei jeweils 18-Jährige. An insgesamt 14 Autos wurden die Seitenspiegel abgetreten.

Gegen die beiden Beschuldigten leitete die Polizei entsprechende Ermittlungsverfahren ein und erteilte einen Platzverweis. Zudem haben die Beschuldigten mit finanziellen Regressansprüchen der Geschädigten zu rechnen. Weitere Ermittlungen dauern an, heißt es in einer Pressemitteilung.