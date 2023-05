Ein betrunkener Mann hat sich nach einer Polizeikontrolle in Magdeburg eine Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert. Sie endete in einem Unfall.

Verfolgungsjagd in Magdeburg: Fahrer flieht Hals über Kopf - und setzt VW gegen Baum

Betrunken hat ein Mann sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Magdeburg geliefert und einen Unfall verursacht. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einer Verfolgungsjagd ist es in der Nacht zum Dienstag in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach gab zuvor eine Polizeistreife dem Mann in der Wiener Straße ein Anhaltesignal. Daraufhin lieferte sich der Fahrer eine Verfolgungsjagd mit den Beamten. Schließlich kam es in der Straße Am Fuchsberg zu einem Unfall, wo der Mann nach rechts von der Fahrbahn abkam und durch einen Zaun gegen einen Baum und eine Hauswand prallte.

Dem Mann, der keinen gültigen Führerschein besaß und mit über 2 Promille am Steuer gesessen hatte, wurden Handschellen angelegt.

Die Polizei ermittelt in dem Fall.