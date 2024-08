Nachdem er eine Frau im Magdeburger Glacis Park in ein Gebüsch zerrte, um sich sexuell an ihr zu vergehen, fahndet die Polizei nach dem Täter mit einer genauen Beschreibung.

Fahndung in Magdeburg: Frau in Gebüsch gezerrt - Opfer liefert Beschreibung

Polizeihubschrauber am Glacis Park

Eine Frau ist im Magdeburger Glacis Park in ein Gebüsch gezerrt worden und sexuell bedrängt worden.

Magdeburg. - Zu einem sexuellen Übergriff auf eine 36 Jahre alte Frau ist es am frühen Samstagmorgen, 10. August, im Adelheidring in Magdeburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war die Frau gegen 1.10 Uhr zu Fuß im Glacis Park unterwegs, als sie von einem Mann umklammert und ins Gebüsch gezogen wurde. Dort soll der Täter sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die Frau habe sich aber so heftig gewehrt, dass sie sich aus dem Griff des Mannes befreien konnte. Er habe daraufhin die Flucht in Richtung Maybachstraße ergriffen, heißt es.

Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und suchte mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem Täter.

So wird der Mann beschrieben:

extrem schlanke, hagere Gestalt

1,80 m

40 bis 45 Jahre alt

lockige braune, schulterlange Haare

5 cm langer, ungepflegter Vollbart

ungepflegtes Erscheinungsbild

Wollmütze, weite dunkelgrüne Jogginghose und dunkles T-Shirt

Hinweise zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0391/5461687 entgegen.