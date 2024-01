Die Bauernproteste am Sonntag in Magdeburg haben auch Auswirkungen auf den Verkehr auf den Autobahnen A14 und A2 gehabt. Die Polizei

Magdeburg/DUR. - Zu massiven Verkehrsbehinderungen ist es am Sonntag in und um Magdeburg gekommen, wie die Polizei mitteilt. Dies soll auch auf den Autobahnen A2 und A14 zu spüren gewesen sein.

Zuvor sollen sich auf dem Magdeburger Domplatz am Sonntag bis zu 900 Demonstranten zu einer angemeldeten Versammlung unter dem Thema: „Protest gegen die Haushaltspolitik der Bundesregierung“ versammelt haben, wie die Beamten mitteilen. Dazu sollen etwa 200 Traktoren und Lkw im unmittelbaren Umfeld des Domplatzes gekommen sein, die zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Domplatzes und dessen Nebenstraßen gesorgt hätten.

Im Anschluss an die Kundgebung in der Innenstadt sollen mehrere Traktoren in Schleichfahrt über die Autobahnen A2 und A14 unterwegs gewesen sein, so die Polizei weiter. Die Fahrzeuge sollen zeitweilig auf sämtlichen Spuren unterwegs gewesen sein und die nachfolgenden Fahrer ausgebremst haben. Auf die Traktor-Fahrer sollen nun mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren zukommen, wie es heißt.