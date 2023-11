Verkehrsbehinderungen erwartet Pro-Palästina-Demo will am Freitagnachmittag durch Magdeburgs Innenstadt ziehen

Eine zuvor von der Polizei untersagte und nun vom Magdeburger Verwaltungsgericht erlaubte Pro-Palästina-Demonstration könnte in den Nachmittagsstunden am Freitag für Verkehrsprobleme in der Innenstadt sorgen.