Ein Betrunkener ist in der Lerchenwuhne in Magdeburg ausgerastet und wollte eine Polizeikontrolle nicht über sich ergehen lassen. Doch der Angriff auf den Beamten ging schief.

Verkehrskontrolle eskaliert in Magdeburg: Betrunkener greift Polizisten an

In Magdeburg ist in der Lerchenwuhne eine Polizeikontrolle eskaliert. Der Beamte wurde von einem Betrunkenen angegriffen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Eine Verkehrskontrolle drohte am frühen Sonntagmorgen in der Lerchenwuhne in Magdeburg zu eskalieren. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fiel der Fahrer des Autos zunächst durch seine unsichere Fahrweise auf. Nachdem bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,83 Promille festgestellt und er nach einem Ausweis durchsucht wurde, soll plötzlich alles ganz schnell gegangen sein, wie es in der Mitteilung heißt. Von einer Sekunde auf die andere habe der Mann offenbar einen Polizisten angegriffen.

Der Beamte bekam die Situation jedoch unter Kontrolle, wie es heißt. Der Angreifer landete gefesselt auf dem Boden. Er darf in nächster Zeit nicht mehr fahren, so die Polizei.