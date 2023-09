Nach Bürgerhinweisen will die Polizei an einem besonders stark frequentierten Ort in Magdeburg kontrollieren.

Wo die Polizei in Magdeburg am Dienstag, 5. September, verstärkt kontrollieren will

Am 5. September wird die Polizei in Magdeburg verstärkt Kontrollen durchführen.

Magdeburg (vs) - Am Dienstag, 5. September, wird die Polizei ab 10 Uhr in der Magdeburger Innenstadt verstärkt Fahrradfahrer und Nutzer von elektrisch betriebenen Fahrzeugen kontrollieren.

Besonderes Augenmerk legen die Polizeibeamten dabei auf den Bereich der Fußgängerzone im Nordabschnitt des Breiten Wegs. In der Vergangenheit erreichte die Polizei eine Vielzahl von Bürgerbeschwerden über unaufmerksame oder rücksichtslose Verkehrsteilnehmer, welche sich dort nicht an die geltenden Regeln einer Fußgängerzone hielten.

Ab der Kreuzung Julius-Bremer-Straße bis zum Opernhaus wurde auf dem Breiten Weg eine Fußgängerzone eingerichtet. Die Fußgängerzone ist ein Bereich, in dem Fußgänger Priorität haben.

Außnahmeregelung in Magdeburg

Generell ist das Fahren in der Fußgängerzone nicht gestattet. Dieser Bereich ist nämlich dem Fußgängerverkehr vorbehalten, so die Beamten in einer Pressemitteilung.

Allerdings kann durch ein zusätzliches Zeichen die Fußgängerzone auch für andere Arten des Verkehrs freigegeben werden. In diesem Fall gilt aber, dass der übrige Verkehr auf den Fußgängerverkehr Rücksicht nehmen muss. Fußgänger dürfen in diesem speziell gekennzeichneten Bereich nicht behindert oder gefährdet werden. Diese Ausnahmeregelung gilt für den östlichen Bereich des Nordabschnittes. In diesem Bereich der Fußgängerzone darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden und falls nötig müssen die Radfahrer warten, um den Fußgängerverkehr nicht zu behindern oder zu gefährden.