Am Donnerstag, 31. August, kam es laut Polizei gegen 3.30 Uhr in der Beimssiedlung in Magdeburg zu zwei Verkehrsunfällen mit anschließender Flucht.

Magdeburg (vs) - Eine 46-jährige Zeugin beobachtete den ersten Unfall in der Magdeburger Liebknechtstraße, als ein Auto-Fahrer beim Vorbeifahren einen weiteres geparktes Auto streifte und weiterfuhr. Sie nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei.

Kurz darauf fanden die Zeugin und die Polizeibeamten in der Spielhagenstraße zueinander. Sie gab an, dass sich der Unfallflüchtige in einer unmittelbar angrenzenden Nebenstraße befindet. Dort stellten ihn die Polizeibeamten schließlich fest und überprüften seine Verkehrstüchtigkeit. Der Atemalkoholwert des 20-Jährigen lag bei 0,98 Promille. Weiterhin lagen Anhaltspunkte auf einen Betäubungsmittelkonsum vor. Bevor die Polizeibeamten ihn zwecks einer Blutprobenentnahme in ihre Dienststelle verbrachten, stellten sie einen zweiten, offenbar durch ihn verursachten Unfall in der Spielhagenstraße fest.

Der 20-Jährige muss sich nun als Beschuldigter in mehreren Strafverfahren verantworten und wird bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen dürfen.