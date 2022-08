Vermisste 13-Jährige aus Magdeburg wieder da

Seit Freitag wurde in Magdeburg eine 13-Jährige vermisst. Die Polizei bat bei der Suche um Mithilfe. Nun ist das Mädchen wieder da.

Die Polizei suchte in Magdeburg nach einer 13-Jährigen.

Magdeburg (vs) - Ein vermisstes 13-jähriges Mädchen aus Magdeburg ist am Montagabend wieder Zuhause angetroffen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Suchmaßnahmen sind damit beendet worden.

Das Mädchen war seit Freitagabend als vermisst gemeldet worden. Die Polizei hatte um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Am Montag gegen 20 Uhr sei sie "wohlauf an ihrer Wohnanschrift" angetroffen worden, heißt es in einer Mitteilung.