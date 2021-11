Versuchte Flucht vor Polizeikontrolle endet für 21-jährigen Magdeburger am Baum

Am 17. November 2021 gegen 00.15 Uhr kam es auf dem Silberbergweg in Magdeburg zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall.

Magdeburg (vs) - In der Nacht vom Dienstag, den 16. November 2021, zum Mittwoch, den 17. November 2021, führte die Polizei mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet in Magdeburg durch. Auf der Ebendorfer Chaussee versuchte ein 21-jähriger Magdeburger sich einer dieser Verkehrskontrollen zu entziehen und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang.

Aus bisher noch unbekannten Gründen verlor der Audi-Fahrer auf Höhe eines Baumarktes die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit zwei abgestellten Anhängern, die zu dem Baumarkt gehören und rutschte in weiterer Folge gegen einen Baum.

Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Audi-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenschnelltest zeigte an, dass der 21-Jährige Betäubungsmittel zu sich genommen haben könnte. Des Weiteren lag gegen den 21-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vor. Nachdem der 21-Jährige ambulant behandelt wurde, verbrachten ihn die Polizeibeamten zur weiterführenden Sachverhaltsklärung, sowie zur Blutprobenentnahme ins Zentrale Polizeigewahrsam.

Nach bisherigen Erkenntnisstand muss die Polizei davon ausgehen, dass der Audi-Fahrer vor der Polizei flüchten wollte und es aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit zum Verkehrsunfall gekommen ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.