Magdeburg (vs) - Zu einem Polizeieinsatz ist es am Dienstagabend am Bahnhof in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurden die Polizisten am Abend durch Mitarbeiter der Bahnsicherheit darüber informiert, dass ein Mann ohne erkennbaren Grund eine Eingangstür zum Hauptbahnhof Magdeburg beschädigt habe. Die Tür schließe deswegen nicht mehr richtig.

Als die Beamten den 33 Jahre alten Mann kontrollierten, habe er sich nicht nur aggressiv verhalten, sondern auch ein Einhandmesser und einen Teleskopschlagstock bei sich gehabt.

Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch und das Waffengesetz verantworten.