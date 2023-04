Auf der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem sich verlorene Ladung auf beide Fahrtrichtungen erstreckt.

Unfall auf B1 in Magdeburg: Verlorenes Holz auf beiden Fahrbahnen verteilt

Auf der Bundesstraße B1, Walther-Rathenau-Straße, hat ein Fahrzeug in Folge eines Unfalls Holz in beide Fahrtrichtungen verloren. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Unfall mit verlorener Ladung Holz ist es am Montagmittag in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Meldung des Onlineportals Verkehrsinformation.de hervor.

Demnach müssen sich Autofahrer auf der Bundesstraße B1 in Magdeburg, Walther-Rathenau-Straße, zwischen Mozartstraße und Beethovenstraße in beiden Richtungen auf Verkehrsbeeinträchtigungen durch den Unfall einstellen.

Wegen des verlorenen Holzes besteht offenbar eine Gefahr für die Autofahrer, die dazu angehalten werden, besonders vorsichtig zu fahren.