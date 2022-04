Weil sie seine Jacke wollten: Jugendliche bedrohen Magdeburger mit Messer

Ein Jugendlicher aus Magdeburg ist in einem Bus der Linie 72 von mehreren Tätern zur Herausgabe seiner Jacke gezwungen worden. Dabei spielte auch ein Messer eine Rolle.

Ein Jugendlicher ist im Bus in Magdeburg mit einem Messer bedroht worden. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ein Jugendlicher ist am Freitagabend in einem Bus der Linie 72 mit dem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Jacke gezwungen worden. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Demnach befand sich ein 15 Jahre alter Magdeburger im Bus, als an der Haltestelle „Am Stern“ ein Mädchen und drei Jungen einstiegen. Während der Fahrt wurde der Jugendliche mit dem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Jacke aufgefordert. Der 15-Jährige konnte flüchten und an der Haltestelle „Olvenstedter Platz“ den Bus verlassen.

Die Tätergruppe folgte allerdings, sodass der Jugendliche letztendlich im Bereich der Immermannstraße mit Schlägen attackiert wurde und seine Jacke übergab. Der 15- Jährige wurde dabei leicht verletzt. Im Anschluss der Tat flüchtete die Gruppe in Richtung der Goetheanlagen.

Der Haupttäter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, Mitteleuropäischer Phänotyp, etwa 17 Jahre alt und 180 cm groß. Außerdem kurzes blondes Haar. Die beiden weiteren männlichen Personen wurden als südländische Jugendliche beschrieben.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0391-5463295.