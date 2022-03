Weiterer Unfall auf der A2: Fahrer wohl betrunken

Magdeburg (vs) - Am Autobahnkreuz Magdeburg laufen am späten Nachmittag Bergungsarbeiten nach einem Unfall. Laut Polizei befuhr ein 47-jähriger weißrussischer Lkw-Fahrer den rechten Fahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Berlin. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Magdeburg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den angrenzenden Straßengraben und kam auf der Seite zum Liegen.

Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Während der Unfallaufnahme nahmen die Autobahnpolizisten Alkoholgeruch bei dem 47-Jährigen wahr. Es wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus angeordnet. Der Lkw und die geladenen Stahlbauteile müssen mit einem Kran geborgen werden.

Wegen der Bergungsarbeiten bleibt der rechte Fahrstreifen und die Abfahrt von der A14 zur A2 gesperrt. Der Verkehr wird auf dem mittleren und linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.