Westring Richtung Sudenburg Schlägerei in Straßenbahn: Polizeieinsatz läuft in Magdeburg - Linien 1 und 6 fahren nicht

Wegen einer Schlägerei in einer Straßenbahn in Magdeburg fahren aktuell die Linien 1 und 6 am Westring in Richtung Sudenburg nicht. Es soll zu Verspätungen kommen.