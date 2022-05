Wieso die Polizei ein Auto aus Magdeburg im Land Brandenburg festgestellt hat

Nordwest - Einen in Nordwest gestohlenen Audi A6 Avant hat die Polizei bei einer Kontrolle in Brandenburg im Landkreis Dahme-Spreewald sichergestellt. Wie die Polizei in Magdeburg informiert, hatten die Kollegen in Brandenburg die Kontrollen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität gestartet.