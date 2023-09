In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 20. bis 21.09., wurden circa 20 Kraftfahrzeuge beschädigt. In der darauf folgenden Freitagnacht kam es andernorts zu erneutem Vandalismus.

Magdeburg (vs) - Die Magdeburger Polizei informiert aktuell darüber, dass im Stadtgebiet mehrere Vorderreifen von Autos zerstochen wurden. Die Täter vergingen sich dabei in der Nacht vom Mittwoch, dem 20.09., auf Donnerstag, dem 21.09. in der Goethestraße an mindestens 20 Fahrzeugen.

Am Freitagmorgen, dem 22.09., wurden laut der Magdeburger Polizei abermals beschädigte Kraftfahrzeuge im Stadtgebiet gemeldet.

Hierbei wurden nach bisherigen Kenntnisstand mindestens fünf Fahrzeuge in der Bertolt-Brecht-Straße sowie in der Dodendorfer Straße beschädigt. Dabei schlugen Unbekannte die Seitenscheiben ein und verschonten allerdings die Reifen.

Eine genaue Schadensauflistung, auch zu eventuell entwendeten Gegenständen, gibt es aktuell noch nicht. Nach der Spurensicherung leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Laut aktuellem Kenntnisstand geht die Magdeburger Polizeidirektion in beiden Fällen von keiner politischen Tat aus.