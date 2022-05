Zeugen gesucht: 16-jährige Magdeburgerin an Haltestelle sexuell belästigt

Am Sonntag kam es auf dem Breiten Weg in Magdeburg zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mann belästigte eine 16-Jährige in Magdeburg: Ein unbekannter Zeuge beobachtete diesen Vorfall und ging dazwischen.

Magdeburg (vs) - Eine 16-jährige Magdeburgerin stand am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr an einer Haltestelle auf dem Breiten Weg und wartete auf eine Straßenbahn.

Plötzlich kam eine unbekannte männliche Person auf sie zu und bedrängte die junge Magdeburgerin. Ein unbekannter Zeuge beobachtete diesen Vorfall und ging dazwischen. Daraufhin ließ der unbekannte Mann von der 16-Jährigen ab und der unbekannte Zeuge stieg in eine Straßenbahn.

Die Polizei sucht den Zeugen, der den Vorfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.