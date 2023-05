Ein Mann ist vor dem Westring in Magdeburg mit einem weißen Audi auf den Gehsteig gefahren und hat zwei Radfahrer attackiert. Nun sucht die Polizei nach den beiden Zeugen der Tat.

Angriff in Magdeburg: Mann stoppt Radfahrer mit Audi-Limousine und geht auf sie los

Ein Audi-Fahrer hat in Magdeburg zwei Radfahrer auf dem Bürgersteig gestoppt und sie attackiert. Nun sucht die Polizei nach zwei Zeugen der Tat und bittet sie, sich zu melden. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ein Mann hatte es offenbar am Donnerstagabend, 9. März, in Magdeburg auf zwei Radfahrer abgesehen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Der Mann stehe im Verdacht, mit einer weißen Audi A6 Kombilimousine auf den Gehweg gefahren zu sein, um zwei Radfahrer zum Anhalten zu nötigen. Anschließend soll er beide Radfahrer attackiert haben.

Die Polizei sucht nun nach zwei Zeugen, die sich ebenfalls am Tatort befanden und schlichtend in das Geschehen eingriffen haben sollen. Ein Zeuge war allem Anschein nach männlich und trug eine dunkle Winterjacke mit einer Fellkapuze. Der andere konnte nicht näher beschrieben werden.

Da sich beide Zeugen vor dem Eintreffen der Polizei entfernten und in eine Straßenbahn stiegen, so die Beamten, werden sie nun gebeten, sich unter 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.