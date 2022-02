Zeugen gesucht: Diebe schlagen Autofenster in Magdeburg ein

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag beschädigten unbekannte Täter in dem Boquet-Graseweg ein Fahrzeug.

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, den 16. Februar 2022, stellte ein 51-jähriger Magdeburger fest, dass unbekannte Täter in der vergangenen Nacht sein Fahrzeug beschädigt haben. An dem Fahrzeug wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und in Folge dessen entwendeten die unbekannten Täter mehrere Werkzeuge.

Die Täter entfernten sich im Anschluss mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Spurensuche und -sicherung wurde durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.