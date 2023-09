Einen rassistischen Zwischenfall gab es in einer Straßenbahn der Linie 9 in Magdeburg. Hierbei wurden Fahrgäste von drei Männern beleidigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Rassistischer Angriff in Straßenbahn: Drei Männer beleidigen Fahrgäste in Magdeburg

In der Straßenbahnlinie 9 in Magdeburg kam es zu rassistischen Beleidigungen. Die Polizei sucht Zeugen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Laut der Polizei Magdeburg kam es am Mittwochnachmittag in der Straßenbahnlinie 9 zu einem Zwischenfall, bei dem mehrere Fahrgäste mit Migrationshintergrund rassistisch beleidigt wurden.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem zwischen 16:37 und 17:00 Uhr drei bislang unbekannte Männer an der Haltestelle „Alter Markt“ in die Straßenbahnlinie 9 in Richtung Neustädter See einstiegen.

Weiterhin beschädigten die drei Männer während der Fahrt einen Sitzplatz und versuchten eine Straßenbahnscheibe zu beschädigen. Gegen 17 Uhr zog einer der Randalierer die Notbremse der Straßenbahn. Auf der Höhe der Haltestelle „AOK“ verließen die drei dann die Bahn.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person: Männlich, Glatze, freier Oberkörper, auffällige Tätowierung „CUBA“ an der Brust

2. Person: Männlich, Glatze, freier Oberkörper

3. Person: Schwarze Haare

Die Magdeburger Polizei bittet Zeugen um Mithilfe bei der Aufklärung des Tathergangs unter der Rufnummer lautet: 0391-5463295.