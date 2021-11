Zeugen gesucht: Dreiste Diebe stehlen zwei Transporter in Magdeburg

In den vergangenen Tagen wurden in den Magdeburger Stadteilen Buckau und Brückfeld zwei VW Transporter durch unbekannte Täter entwendet.

Magdeburg (vs) - Ein 40-jährige Magdeburger stellte sein silber/grauen Transporter der Marke VW am Montagabend, den 1. November 2021 in der Berliner Chaussee ab.

Am selben Tag stellte ein weiterer 62-jähriger Magdeburger auch seinen weißen Transporter der Marke VW ordnungsgemäß und verschlossen in der Budenbergstraße ab.

Am Donnerstag, den 4. November 2021, stellten dann beide Geschädigten fest, dass ihre abgestellten Fahrzeuge im Zeitraum vom Montagabend bis Donnerstagmorgen durch unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise entwendet wurden.

Die Magdeburger Polizei wurde daraufhin über die Diebstähle informiert und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den Fahrzeugen ein. Darüber hinaus wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.