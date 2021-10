Zeugen gesucht: Dreister Dieb klaut nagelneuen Firmenwagen in Magdeburg

In der Nacht zum Mittwoch, den 27. Oktober 2021 entwendeten bislang unbekannte Täter einen Pkw VW in Magdeburg-Ottersleben.

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, den 27. Oktober 2021, gegen 11:00 Uhr informierte ein 50-jähriger Magdeburger die Polizei darüber, dass der, durch ihn genutzte VW Caddy entwendet wurde. Bei dem Pkw handelt es sich um ein Firmenfahrzeug, welches 2020 hergestellt wurde.

Der Fahrzeugnutzer hatte den Wagen am Dienstag, den 26. Oktober 2021 gegen 20:00 Uhr im Stadtteil Ottersleben geparkt. Am Folgetag gegen 11:00 Uhr bemerkte er das Fehlen des Fahrzeuges und zeigte dies umgehend an. Die Polizei leitete die entsprechenden Fahndungsmaßnahmen und ein Ermittlungsverfahren ein.