Zeugen gesucht: Dreister Mann schubst 39-jährige Radfahrerin um und stiehlt Bargeld

Magdeburg (vs) - Am 22. November 2021 um 14.15 Uhr, beraubte ein unbekannter Täter eine 39-jährige Frau in Magdeburg. Eine 39-jährige Magdeburgerin befand sich am Montagnachmittag mit dem Fahrrad im Bereich des Spielplatzes „Zauberlehrling“ in der Crucigerstraße. Unvermittelt wurde die Geschädigte von einem unbekannten Mann vom Fahrrad gestoßen, sodass diese umfiel. Die Täter nahm das Portemonnaie aus der Handtasche der Geschädigten und entnahm einen Bargeldbetrag im unteren zweistelligen Bereich. Im Anschluss entfernten sich die tatverdächtige Person in unbekannte Richtung. Eine Absuche des Nahbereichs verlief negativ. Am Tatort wurden Spuren gesichert.