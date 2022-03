Zeugen gesucht: Fünf Personen rauben Magdeburger am helllichten Tag aus

Am Sonntag, den 20. März 2022 soll es im Magdeburger Stadtpark zu einer räuberischen Erpressung gekommen sein.

Magdeburg (vs) - Am Sonntag, den 20. März 2022, wurde gegen 12.30 Uhr der Magdeburger Polizei gemeldet, dass es zu einer räuberischen Erpressung gekommen sein soll. Ein 60-jähriger Mann soll zunächst im Bereich Am Winterhafen / Reimarusweg von zwei männlichen Personen angesprochen und aufgefordert worden sein, sein Bargeld auszuhändigen.

Nachdem sich der Magdeburger weigerte, sein Bargeld herauszugeben, kamen drei weitere Personen hinzu. Aus Angst vor körperlichen Übergriffen gab der Geschädigte sein Portemonnaie mitsamt Bargeld und Dokumenten heraus. Danach flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Personenbeschreibung: 5 unbekannte männliche Personen

ca. 20-25 Jahre alt

dunkel gekleidet

das Gesicht war durch Stoff verdeckt

Die Polizei sucht Hinweisgeber, welche sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder der Tat geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.