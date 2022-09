Magdeburg: Kleidungsstücke am Neustädter See gefunden - Polizei startet Suchaktion

Am Neustädter See in Magdeburg sind am Samstagmorgen (2. September) Kleidungsstücke gefunden worden. Daraufhin startete die Polizei eine große Suchaktion.

Am Neustädter See in Magdeburg sind am Samstagmorgen (2. September) Kleidungsstücke gefunden worden. Daraufhin startete die Polizei eine große Suchaktion.

Magdeburg (vs) - Der Polizei ist am Samstag (2. September) in den Morgenstunden der Fund von Bekleidungsstücken am Ufer des Neustädter See gemeldet worden.

Wie die Polizei mitteilt befanden sich unter den Bekleidungsgegenständen ein auffälliger hellrosafarbener Bademantel. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein Badeunfall als Grund für das Zurücklassen der Bekleidungsgegenstände wahrscheinlich sein könnte.

Aus diesem Grund wurden seitens der Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen unter Zuhilfenahme von Suchhunden, einem Polizeihubschrauber, sowie Tauchern und einem Boot der Feuerwehr Magdeburg durchgeführt. Die Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden einer verunglückten Person.

Die Polizei bittet Personen, welche sachdienliche Angaben zu den Bekleidungsgegenständen oder dessen Besitzer machen können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle persönlich, telefonisch (0391 / 546-3295) oder elektronisch per E-Revier (https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizei-interaktiv/e-revier/) zu melden.