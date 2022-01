Zeugen gesucht: Straßenbahn mit Graffiti in Magdeburg beschmiert

Am 30. Januar 2022 wurde der Magdeburger Polizei eine Sachbeschädigung durch Graffiti angezeigt, bei der eine Straßenbahn in einem Straßenbahndepot beschmiert wurde.

Magdeburg (vs) - In der Zeit vom Samstag, den 29. Januar 2022, 13.00 Uhr bis Sonntag, den 30. Januar 2022, 10.30 Uhr gelang es den Tätern in das Straßenbahndepot in der Magdeburger Herrenkrugstraße einzudringen.

Im Gebäude wurde eine abgestellte Straßenbahn das Ziel der Schmierereien. Auf fast der gesamten Länge beschmierten die Täter die Straßenbahn mittels Sprühfarbe mit Schriftzügen.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine untere fünfstellige Summe. Durch die Polizei wurde nach erfolgter Spurensuche und –sicherung ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eventuelle Zeugen, welche etwas Verdächtiges im Bereich des Straßenbahndepots beobachtet haben und/oder sachdienliche Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden