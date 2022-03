Zeugen gesucht: Wände in Magdeburg mit Hakenkreuz beschmiert

Magdeburg (vs) - In der Zeit vom Mittwoch, den 23. März 2022, 15.00 Uhr bis Donnerstag, den 24. März 2022, 06.00 Uhr beschmierten unbekannte Täter mit einem schwarzen Stift mehrere Hauswände in der Mechthildstraße. Bei dem Graffiti handelt es sich um ein sogenanntes Hakenkreuz und einen unleserlichen Schriftzug in einer Größe von 10cm x 20cm. Das Graffiti ließ sich nicht rückstandsfrei entfernen, so Polizei Magdeburg.

Durch die Polizei wurde nach erfolgter Spurensuche und –sicherung ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eventuelle Zeugen, welche zwischen Mittwoch, den 23. März 2022 und Donnerstag, den 24. März 2022 etwas Verdächtiges im Bereich der Mechthildstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.