Zeugen gesucht: Zwei Fahrräder in Magdeburg gestohlen (Foto im Artikel)

Am Mittwoch, den 09. März 2022, meldeten der Polizei zwei Magdeburger, dass ihre Fahrräder in der Magdeburger Innenstadt entwendet wurden.

Magdeburg (vs) - Die beiden Radfahrer hatten am Mittwoch ihre hochwertigen Fahrräder hinter dem Magdeburger Allee-Center zum Bereich der Elbe hin abgestellt und mittels eines Kettenschlosses an einem Bügel zusammen angeschlossen. Als sie zurückkamen, bemerkten sie, dass das Schloss gewaltsam geöffnet wurde. Die Räder müssen zwischen 13.20 Uhr und 15.30 Uhr entwendet wurden sein. Die Polizei sucht Zeugen, welche den oder die Täter bei der Tathandlung gesehen haben.

Rad 1: gelbes Mountainbike, Marke Cube

Rad 2: schwarzes Tourenrad (Damen), Marke KTM (Maranello)

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.