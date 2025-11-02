Zwei Jugendliche wollten in Magdeburg ein Fahrrad stehlen – doch ein aufmerksamer Passant machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Magdeburg. - Ein aufmerksamer Passant hat am Donnerstagnachmittag, 30. Oktober 2025, in der Breitscheidstraße einen Fahrraddiebstahl verhindert. Der Magdeburger beobachtete zwei Jugendliche, die versuchten, ein abgeschlossenes Fahrrad zu stehlen.

Geistesgegenwärtig schritt der Mann ein und konnte einen der beiden mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der zweite Jugendliche flüchtete zunächst, wurde aber wenig später von den alarmierten Beamten im Rahmen einer Fahndung gestellt.

Die beiden Jugendlichen wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls eingeleitet.