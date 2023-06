An einer Straßenbahnhaltestelle "Am Stern" in Magdeburg ist ein 18 Jahre alter Mann ausgeraubt worden. Doch ein paar Zeugen zeigten Zivilcourage. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern - und den Zeugen.

Zu einem Raubüberfall auf einen 18 Jahre alten Jungen ist es an der Straßenbahnhaltestelle "Am Stern" in Magdeburg gekommen. Durch Zivilcourage eingreifender Zeugen bekam er seine gestohlenen Kopfhörer zurück. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - An der Straßenbahnhaltestelle "Am Stern" in Magdeburg ist ein 18 Jahre alter Mann am Dienstagabend Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei sucht nun nach den beiden Tätern.

Laut Polizei sollen zwei Männer von dem 18-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle „Am Stern“ Geld gefordert haben. Als der Magdeburger angab, kein Geld bei sich zu haben, hätten die Räuber seine Kopfhörer genommen. Daraufhin sei der Jugendliche über die Straßenbahnschienen in Richtung Scharnhorstring geflohen.

Den Vorfall sollen drei weitere bislang unbekannte Männer beobachtet haben, die den 18-Jährigen auf den Raub ansprachen und ihre Hilfe anboten. Daraufhin konfrontierten die Männer die Täter, die die gestohlenen Kopfhörer ohne Gewalt wieder herausgaben.

Die Magdeburger Polizei sucht nun nach den drei Helfern um weitere Angaben zu den Tätern geben zu können. Sie und mögliche weitere Zeugen, werden gebeten, die Beamten unter der Rufnummer 0391-5463295 zu kontaktieren.