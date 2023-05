Magdeburg/Halle (vs) - Eine Bissattacke hat ein Polizist am frühen Sonntagmorgen in einem Zug in Halle, der von Magdeburg aus unterwegs war, über sich ergehen lassen müssen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sollte der bissige Reisende ohne gültiges Fahrticket sich zuvor ausweisen, konnte es aber nicht. Als er von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte, soll sich der 31 Jahre alte Mann geweigert haben, der Aufforderung nachzukommen.

Mann ohne Fahrschein im Zug Magdeburg - Halle - Angriff auf Polizisten

Die hinzugerufene Polizei brachte den Mann zur Dienststelle am Hauptbahnhof Halle, sah es aber nach anfänglicher Kooperationsbereitschaft offenbar nicht ein, seine Fingerabdrücke kampflos herzugeben, um seine Identität festzustellen. Er habe versucht, "durch Sperren, Herauswinden und zu Boden fallen lassen" einen Abgleich mit dem Fahndungssystem zu verhindern, heißt es von Seiten der Beamten.

Schließlich soll er einen Polizisten in den kleinen Finger gebissen haben. Trotzdem konnte die Identität des Mannes anscheinend zweifelsfrei festgestellt werden. Allein durch sein Verhalten habe der Reisende zusätzlich zur bereits vorliegenden Strafanzeige wegen Betrugs und Hausfriedensbruchs noch zwei weitere wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erhalten.