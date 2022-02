Zwei Autos in Magdeburg gestohlen

In Magdeburg wurde am Mittwoch der Diebstahl von zwei Autos gemeldet.

Magdeburg (vs) - Ein 77-Jähriger hat am Mittwoch, 9. Februar, den Diebstahl seines Mercedes gemeldet. Diesen hatte er laut Polizeibericht am Dienstag gegen 11 Uhr in einer Tiefgarage im Stadtteil Cracau geparkt. Doch am nächsten Tag stand der Wagen nicht mehr dort.

Im Stadtteil Alte Neustadt wurde ein weiterer Auto-Diebstahl gemeldet. Am Mittwoch gegen 6 Uhr bemerkte der Besitzer, dass sein Auto der Marke VW gestohlen wurde. Dieser stand ordnungsgemäß in einem Hof geparkt.

In beiden Fällen leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.