Nach einem Verkehrsunfall in Magdeburg Alte Neustadt zwischen zwei Pkw gab es mindestens einen Verletzten. Nach dem Unfall in der Walther-Rathenau-Straße, Ecke Mozartstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Zwei Autos stoßen in Magdeburg zusammen: Mindestens ein Verletzter

Nach dem Unfall auf der B1 in Magdeburg ermittelt die Polizei zum genauen Hergang.

Magdeburg - Bei dem Unfall am Dienstag, 7. März 2023, gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 1 in der Alten Neustadt in Magdeburg hat es mindestens einen leicht Verletzten gegeben, sagte ein Polizeisprecher auf Volksstimme-Nachfrage.