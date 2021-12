Mann bedroht Gruppe in Wittenberg mit spitzem Gegenstand

Wittenberg - Ein 44-jähriger Mann soll am Dienstagabend in Wittenberg eine sechsköpfige Gruppe mit einem spitzen Gegenstand bedroht haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe sich der Vorfall gegen 19.45 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße ereignet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll die Gruppe, die aus Personen im Alter zwischen 32 bis 52 Jahren bestand, den Verdächtigen überwältigt haben und ihm dabei den spitzen Gegenstand abgenommen haben.

Im Zuge der Rangelei wurden drei Personen leicht verletzt. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er wurde zudem in Verhinderungsgewahrsam genommen.