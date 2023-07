Auf der Würfelwiese in Halle ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen konnten die Retter nichts mehr für ihn tun.

Nach einem medizinischen Notfall ist am Sonntag ein Mann in Halle gestorben.

Halle (Saale)/DUR – Polizei und Rettungskräfte mussten am Sonntag zu einem Rettungseinsatz an der Würfelwiese in Halle (Saale) ausrücken. Ein älterer Mann war am Nachmittag plötzlich umgekippt. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch vor Ort.

Laut Polizei soll es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt haben, ein Verbrechen lag nicht vor. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.