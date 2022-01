Pirna/DUR - Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt in einem beschleunigten Verfahren gegen einen Teilnehmer von Anti-Corona-Protesten im sächsischen Pirna. Wie die Polizei mitteilte, soll er am 3. Januar an einem illegalen Aufzug gegen die Corona-Politik teilgenommen haben.

Als die Polizei den Zug mit einer Fahrzeugsperre stoppen wollte, sei er mit einem Kinderwagen auf die Polizeikette zugesteuert und habe die Beamten angeschrien, ihn durchzulassen. Bevor die Polizisten reagieren konnten, stieß er einer Beamtin mit dem Kinderwagen mindestens fünfmal in den Bauch. Die Frau klagte im Anschluss über Schmerzen.

Am 10. Januar soll der 34-jährige Beschuldigte erneut an einer unerlaubten Demonstration in Pirna teilgenommen haben. Nachdem die Polizei die rund 300 Teilnehmer eingekesselt hatte, sei der Mann mit seinem zehn Monate alten Sohn auf dem Arm auf unmittelbare Distanz an einen Beamten herangetreten und habe ihn aufgefordert, ihn aus Sorge um das Wohl seines Kindes durchzulassen – allerdings erfolglos.

Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft und hat die Taten teilweise gestanden. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen ihn wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung und versuchter Nötigung.