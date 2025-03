Die Angestellte einer Tankstelle in Mansfeld in der Eislebener Straße wird mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht. Der maskierte Täter erbeutet Bargeld und Zigaretten. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Der Tankstellenbetrieb ging in Mansfeld in der Eislebener Straße einen Tag nach dem Überfall wie gewohnt weiter.

Mansfeld/MZ. - Fahrzeuge fahren vor, Autofahrer steigen aus, betanken ihre Pkw und gehen zum Bezahlen in den Verkaufsraum: Wer am Montag zur Tankstelle in Mansfeld in der Eislebener Straße fuhr, konnte keine Spuren des Raubüberfalls vom vergangenen Sonntagabend entdecken.