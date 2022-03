Massive Trockenheit: Feuerwehr muss über Stunden fast 16.000 Quadratmeter Waldfläche löschen

Einen Brand in einem Waldgebiet am Pharmapark Rodleben hat am Sonntag die Feuerwehr über Stunden auf Trab gehalten. Durch den fehlenden Regen sind die Wälder inzwischen vielerorts ausgetrocknet.

Rodleben/MZ - Einen Brand in einem Waldgebiet am Pharmapark Rodleben hat am Sonntag die Feuerwehr über Stunden auf Trab gehalten und einen Schaden von 16.000 Euro verursacht. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Verursacher aufgenommen.

Die Einsatzkräfte waren gegen 17.40 Uhr alarmiert worden. Vor Ort konnten drei Branstellen ausfindig gemacht werden, so untergliederten die Retter die Brandflächen in 8.600, 4.300 und 3.000 Quadratmeter. Erst gegen 22 Uhr waren alle gelöscht. Die Einsatzstelle wurde an das Betreuungsforstamt Nedlitz übergeben.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau auch die Freiwilligen Wehren aus Roßlau, Rodleben, Meinsdorf, Mühlstedt, Kochstedt, Dessau Süd, Streetz und Waldersee.