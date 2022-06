Bei Bauarbeiten an der JVA Torgau sind am vergangenen Freitag menschliche Knochen gefunden worden. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

An der Nordmauer der JVA Torgau sind menschliche Knochen gefunden worden.

Torgau/DUR – Bauarbeiter haben am 24. Juni menschliche Überreste an der Nordmauer der JVA Torgau entdeckt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befindet sich die Fundstelle zwischen der äußeren Umfriedung und der inneren Mauer des Gefängnisses. Laut einem Rechtsmediziner handelt es sich um Gebeine mehrerer Menschen, die schon seit einiger Zeit unter der Erde liegen sollen.

Das genaue Alter der Knochen ist bislang nicht bekannt. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass sie wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen. Die Staatsanwaltschaft soll nun klären, woher die Knochen stammen. Zudem wird zu den mutmaßlichen Todesumständen ermittelt. Die JVA Torgau befindet sich in der ehemaligen Festungsanlage Fort Zinna, die 1811 errichtet wurde.

Vor Ort gehen die Grabungen indes weiter, um möglicherweise weitere Knochenteile zu finden. Die Arbeiten sollen noch bis Ende der Woche andauern und bei Bedarf in der nächsten Woche fortgesetzt werden.