Männer prügeln sich in Straßenbahn in Halle: Fliegende Fäuste und ein Verletzter

In einer Straßenbahn in Halle prügelten sich zwei Männer.

Halle (Saale). - Zu einer Prügelei zwischen zwei Männern ist es am Dienstagmorgen in einer Straßenbahn der Linie 95 in der Merseburger Straße in Halle gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach gerieten die Männer in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung umschlug, bei der die Fäuste flogen. Die Polizei traf beide Streithähne noch in der Bahn an, heißt es.

Einer der Beteiligten sei leicht verletzt ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei habe Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen, so die Beamten weiter.