Messerattacke unter Schülern in Halle-Neustadt?

In der Harzgeroder Straße in Halle-Neustadt gab es einen Polizeieinsatz. An einer Berufsschule soll nach MZ-Informationen ein Schüler niedergestochen worden sein.

Polizei und Notarzt vor der Berufsschule in der Harzgeroder Straße in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - In Halle-Neustadt gab es am Freitagvormittag in einer Schule einen Einsatz der Polizei. In einer Berufsschule in der Harzgeroder Straße soll nach MZ-Informationen ein Schüler verletzt worden sein.