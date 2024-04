Autofahrer, aufgepasst! Polizei kündigt Großkontrolle auf A9 bei Osterfeld an

A9/Osterfeld/DUR. - Eine Großkontrolle hat die Polizei für die Autobahn 9 bei der Raststätte Osterfeld angekündigt, wie aus einer Meldung der Beamten hervorgeht.

Demnach soll die Kontrolle in der Nacht vom Donnerstag, 11. April, zum Freitag, 12. April, erfolgen. Aus diesem Grund werde auf der A9 in Fahrtrichtung München an der Tank- und Rastanlage Osterfeld eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet, heißt es.

Unter Beobachtung stehen dann Fahrzeuge aller Fahrzeugklassen. Insbesondere soll dabei besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, die Einhaltung der Vorschriften der Ladungssicherung, die Überprüfung des technischen Zustandes der Fahrzeuge und das Vorhandensein der Fahrereignung gelegt werden.