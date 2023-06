Bei einem schweren Motorradunfall ist am Sonntag auf der Landstraße 23 im Landkreis Mansfeld-Südharz ein Biker schwer verletzt worden.

Wippra - Ein Motorradfahrer ist am Sonntag zwischen Wippra und Popperode im Landkreis Mansfeld-Südharz gestürzt und schwer verletzt worden. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach verlor der 54-Jährige am Sonntagmittag gegen 12.10 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine. Das Motorrad der Marke Yamaha prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.